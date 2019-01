Haan: Abriss des Bürgerhaus-Komplexes beginnt bald

Seit gut 18 Jahren ist das Gruitener Hallenbad geschlossen, das nebenstehende Bürgerhaus an der Düsselberger Straße seit nahezu sieben. Jetzt steht der Abriss des Komplexes an. Montag wurde die Baustelle eingerichtet.

Rund 300.000 Euro kostet die Beseitigung des Gebäudes. Für das ganze Areal gibt es bereits Pläne, für die Architekturstudenten in einem Wettbewerb die ersten Ideen entwickelt haben. Das Amt für Stadtplanung teilte mit, das Baugebiet werde in zwei Teilabschnitte gegliedert. Das Gelände der Innungskrankenkasse an der Ecke Düsselberger/Dörpfeldstraße bleibt vorerst von der Entwicklung ausgenommen, könnte aber später als drittes Baufeld in das städtebauliche Gesamtkonzept integriert werden. Der südwestliche Teil des Areals soll als „Baufeld I“ zur Realisierung von Geschosswohnungen (Miet- und Eigentumswohnungen) genutzt werden, welcher über eine gemeinsame Tiefgarage verfügt. Der nördliche Teil des Areals („Baufeld II“) grenzt an die zweigeschossigen Hausgruppen entlang des Marktweges bzw. der Dörpfeldstraße an und ist sowohl für Einfamilienhäuser (in Form von Hausgruppen), als auch für Geschosswohnungsbau (möglicherweise mit Quartierstreff) vorgesehen.