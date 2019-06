Haan : Bürgerhaus: Stadt plant Offenlage im Juli

Nur noch Reste des früheren Hallenbadkellers sind vorhanden. Der Abriss des Bürgerhaus-Komplexes ist so gut wie abgeschlossen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Pläne für eine mögliche Bebauung des so gut wie abgerissenen Bürgerhaus-Areals in Gruiten nehmen Gestalt an. Dennoch gibt es Kritik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Clement

Zur Zeit werden die letzten Container mit Schutt von der Baustelle gefahren. Der Abriss des alten Bürgerhauses in Gruiten liegt in den letzten Zügen. Umso heftiger tobt in der Stadt zurzeit die Diskussion, wie es auf dem Areal weitergehen soll.

Die Stadt kündigte eine Offenlage der Planung innerhalb der kommenden zwei Monate an - vermutlich noch im Juli. Der Abriss des Gebäudes war unabhängig davon erfolgt: „Es wurden Scheiben eingeworfen, nachts wurde zudem dort eingestiegen – wir mussten handeln“, erläuterte Jens Lemke (CDU) jetzt noch einmal im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, den er selber auch leitet.

Info Seit 2012 Technischer Beigeordneter in Haan Foto: Köhlen, Stephan (teph) Gewählt als Technischer Beigeordneter wurde Engin Alparslan am 15. Mai 2012 vom Stadtrat mit 23 von 43 Stimmen. Im nächsten Jahr steht seine Wiederwahl an. Geboren wurde er 1967 in Düsseldorf. Ausbildung Diplom-Bauingenieur. Tätigkeiten Vor seinem Wechsel nach Haan war er 12 Jahre bei der Mettmanner Kreisverwaltung tägi, zuletzt Leiter des Liegenschaftsamtes.

Handlung war allerdings auch das, was die FDP jetzt in einer Anfrage an die Stadtverwaltung eingefordert hatte, wenn auch im Hinblick auf eine künftige Bebauung des Bürgerhaus-Areals. Auf dem Fundament des Beschlusses von 2016 müsse nun etwas geschehen, betonten die Liberalen. Damals habe der Ausschuss die Verwaltung mit der Aufstellung eines Bebauungsplans für das Bürgerhaus auf der Grundlage des kurz zuvor beschlossenen städtebaulichen Konzepts beauftragt. Außerdem sollte ein Investoren-Vergabeverfahren eingeleitet werden.

Nichts davon sei bis heute geschehen, kritisierten sowohl FDP als auch die Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan (WLH). Die Stadt gebe offenbar der Gründung einer städtischen Entwicklungs-Gesellschaft Vorrang vor der Erstellung des benötigten Wohnraums, hieß es.

Konzepte und Beschlüsse gebe es genug, betonte in diesem Zusammenhang WLH-Chefin Meike Lukat. Die Stadt weigere sich jedoch hartnäckig, diese tatsächlich auch umzusetzen.

Engin Alparslan, Technischer Beigeordneter der Stadt Haan, reagierte ausgesprochen empfindlich und heftig auf die Kritik. Er sprach von „selektiver Demenz“ einiger Ausschussmitglieder – eine Äußerung, die Lukat sofort ins Protokoll der Sitzung aufnehmen ließ.

Der Vorfall belegt: Das Verhältnis zwischen einigen Politikern und dem städtischen Dezernenten ist seit Monaten bis zum Zerreißen gespannt.

Vor allem Meike Lukat beklagt immer wieder verbale Entgleisungen von Alparslan. Die kämen immer dann, wenn er mit Sachargumenten „nicht gegen meine Argumentation ankommt“, betont sie.