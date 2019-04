Frühjahrsauftakt : Bürgergärtner starten die Saison

Bürgergarten im Schillerpark: Finja (7) hilft mt und pflanzt Tomaten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan (-dts) Eine Woche nach dem großen Frühjahrsputz ist am Freitag im Bürgergarten am Windhövelplatz gepflanzt worden. Neue Küchenkräuter wurden gesetzt, Tomatenpflanzen in die Erde gebracht. Dabei half Finja (7) tatkräftig mit.

Bei dem geselligen Treffen der Bürgergärtner wurde auch über so manche Idee gesprochen. So über die Insektenwiese, für die die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt eine ganze Reihe Sämereien bereitgestellt hat. Viele Pflanzen finanzierte die Bürgergarten-Initiative aus Spenden, andere stifteten Geschäftsleute wie Blumen Salzmann.