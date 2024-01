Initiative stellt Antrag Bürgerentscheid zur Kirmes-Vorverlegung?

- Während am Kirmesmontag Kindergärten und Schulen geschlossen sind und Eltern deshalb bereit sind, Urlaub zu nehmen, um gemeinsam Kirmes zu feiern, gilt dies für den Dienstag nicht im gleichen Maße. Es sei mit bloßem Auge zu erkennen, dass sich dienstags die Kirmes erst in den Abendstunden zum Feuerwerk fülle, betont die Verwaltung. Am Montag füllt sich die Kirmes bereits ab den Mittagsstunden. Dafür leere sich das Gelände früher am Abend. Dem würde ein Abbrennen des Feuerwerks am Montag entgegenwirken.