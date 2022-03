Haan : Bürgerentscheid: So läuft die Abstimmung am Sonntag

So viele Radverkehr auf einmal gab es in Haan zuletzt im Februar, allerdings nur bei einer Fahrrad-Demo auf der Bahnhofstraße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Genau 25.110 Haaner dürfen am Sonntag von 8 bis 18 Uhr über den geplanten Fahrradschutzstreifen für die B228 abstimmen. 4101 haben das bereits per Brief getan. Sieben Stimmlokale wurden eingerichtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Clement

Wenn am Sonntagabend die Stimmabgabe beendet und die Auszählung abgeschlossen ist, kommt der Zahl 5022 eine ganz besondere Bedeutung zu. So viele Teilnehmer am Bürgerentscheid zum Thema Fahrradschutzstreifen auf der B228 müssen nämlich mit „Ja“ stimmen, um den Entscheid gültig werden zu lassen. Gesetzlich vorgeschrieben sind mindestens 20 Prozent aller Stimmberechtigten – in Haan dürfen 25.110 Bürger ihre Stimme abgeben, so kommt die 5022 zustande. Zweite Hürde für das Bürgerbegehren: Es müssen mehr Teilnehmer mit „Ja“ stimmen, als mit „Nein“.

Werden beide Vorgaben erreicht, muss die Stadt den geplanten Fahrradschutzstreifen zwischen Wilhelmstraße und Kölner Straße wieder aus dem Handlungskonzept zu Maßnahmen an der B228 streichen. Der Stadtratsbeschluss vom März vergangenen Jahres würde wieder aufgehoben.

Es gilt also: Wer „für“ einen durchgängigen Fahrradstreifen auf der B228 ist, muss „Nein“ ankreuzen. Wer „gegen“ den Fahrradstreifen ist, muss mit „Ja“ stimmen.

Die Abstimmung erfolgt in sieben Stimmbezirke. Sie sind wie folgt aufgeteilt:

1. Turnhalle am Sportplatz Gruiten (Gruiten);

2. Schulzentrum Walder Straße, Foyer der Gesamtschule (Haan Ost);

3. Städtisches Jugendhaus (Haan Mitte Nord);

4. Grundschule Mittelhaan (Haan Mitte Süd);

5. Don-Bosco-Schule, OGS-Gebäude, Raum 15 (Haan Süd);

6. Grundschule Unterhaan, Pavillion P01 (Unterhaan Süd);

7. Übungshalle des Schützenvereins Haan (Unterhaan Nord);

Anträge auf Abstimmung per Brief sind beim städtischen Wahlamt bisher 4101 eingegangen (Stand vom 11. März, 8 Uhr).