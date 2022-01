Wahlvorbereitungen : Bürgerentscheid: Stadt erstellt Infoheft

Haan Am 13. März entscheiden die Haaner Bürger darüber, ob in einem bestimmten Teil der Bundesstraße 228 ein Fahrradschutzstreifen aufgebracht werden soll. Momentan erstellt die Stadt ein Info-Heft dazu.

SPD , GAL und WLH wollen ihn, CDU und FDP nicht – so einfach könnte es sich manch einer machen, der sich nur an der Entscheidung orientiert, mit der eine Mehrheit im Haaner Stadtrat vergangenes Jahr die Einrichtung eines Fahrradschutzstreifens auf der Bahnhofstraße durchsetzte.

Doch so simpel ist es nicht, denn alle Seiten haben bisher auch stets Verständnis für die Position des anderen gezeigt, auch wenn sie nicht dieselben Präferenzen haben: So will beispielsweise die CDU zwar verhindern, dass ein solcher Fahrradstreifen auf Kosten des örtlichen Parkplatzangebots eingerichtet wird, ist aber nicht grundsätzlich gegen solche Markierungen. Die SPD wiederum sieht die Parkplatzsituation weniger dramatisch, zeigt aber auch Verständnis für Händler, die sich Sorgen machen. Und auch die so genannten „Kleinen“ haben differenzierte Positionen.