Bürgerentscheid in Haan : Abstimmung im Wahlraum oder per Briefwahl möglich

Am 13. März sind die Haaner für den Bürgerentscheid an die Wahlurne gerufen. Foto: dpa/Thomas Kienzle

Haan In einem Bürgerentscheid soll ein bestehender Ratsbeschluss aufgehoben und so der Weg für einen Radschutzstreifen auf der Bahnhofstraße zwischen Wilhelm- und Kölner Straße geebnet werden.

Abstimmungsberechtigt beim Bürgerentscheid sind alle Deutschen und EU-Bürger, die am Sonntag, 13. März, das 16. Lebensjahr vollendet haben, am 25. Februar in der Gartenstadt mit Hauptwohnung gemeldet und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Die Abstimmungsbenachrichtigungen sind bis zum vorigen Sonntag versandt worden. Wenn die Benachrichtigung sich nicht im Briefkasten gefunden hat, können Bürger sich bis spätenst zum 11. März, 18 Uhr, an das Wahlamt im Rathaus wenden, damit die Abstimmungsberechtigung geprüft werden kann.

Wo die Bürger am 13. März von 8 bis 18 Uhr ihre Stimme abgeben können, ist auf der Benachrichtigung angegeben. Auf den Hinweis sollte unbedingt geschaut werden, denn die Wahllokale haben sich seit der Bundestagswahl 2021 geändert.

Wer per Brief abstimmen möchte, kann Briefwahl beantragen. Der dann nötige Stimmschein (auch nötig, wenn man in einem anderen als „seinem“ Wahllokal abstimmen möchte) kann per QR-Code auf der Abstimmungsbenachrichtigung, über die Homepage der Stadt Haan, schriftlich oder persönlich beim Wahlamt im Rathaus, Kaiserstraße 85 beantragt werden. Die Rücksendung sollte so erfolgen, dass der Stimmbrief spätestens Sonntag, 13. März, um 16 Uhr beim Wahlamt eingegangen ist. Er kann auch persönlich abgegeben werden.

Das Briefabstimmungsbüro befindet sich im Sitzungssaal des Rathauses und ist seit dem 14. Februar bis zum 11. März geöffnet: montags, mittwochs und donnerstags von 8 bis 12 und 13 bis 15.30 Uhr, dienstags von 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr sowie am 11. März von 8 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr.

Die Auszählung der abgegebenen Stimmen erfolgt am Wahltag nach 18 Uhr in den Stimmräumen bzw. die per Brief abgegebenen Stimmen im Rathaus durch die Abstimmungsvorstände. Das Abstimmungsheft der Stadt erläutert: „Der Bürgerentscheid ist dann erfolgreich, wenn die gestellte Frage von mindestens 20 Prozent der Abstimmungsberechtigten mit „Ja“ beantwortet wurde und die „Ja“-Stimmen die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen ergeben.“ Wenn diese Mehrheit erreicht wird, hat der Bürgerentscheid die Wirkung eines Ratsbeschlusses. Das Ergebnis wird noch am Sonntag, 13. März, bekanntgegeben.

(-dts )