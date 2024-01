Sanierung Gruitener Straße Bürger- und Verkehrsverein schreibt offenen Brief an Straßen.NRW

Mit einem Brief an den Landesbetrieb Straßenbau (Straßen.NRW) und einem persönlichen Telefonat mit der zuständigen Projektleiterin will der Bürger- und Verkehrsverein Gruiten (BVV) versuchen, im Streit um die mangelhafte Informationspolitik zur Sanierung der L357 eine konstruktive Lösung zu finden. Wie der BVV-Vorsitzende Wolfgang Stötzner am Sonntag mitteilte, werde das Schreiben an diesem Montag an die zuständige Niederlassung in Mönchengladbach geschickt. Darin heißt es wörtlich, man habe „mit großer Zufriedenheit zur Kenntnis genommen, dass die L357 mit den Bereichen Gruitener- und Millrather Straße saniert werden soll“. Aufgrund des Zustands der Straßen sei dies „dringend erforderlich“.