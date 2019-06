Haan : Bürger sprechen über neue Pläne für Haaner Bachtal

Ein Planungs-Workshop lockte viele Nachbarn in den Rathaussaal. Der Förderantrag wird bis zum Herbst erarbeitet.

Großes Interesse der betroffenen Bürger ernteten Stadtverwaltung und die Duisburger Landschaftsarchitekten ST-Freiraum für ihre Projektidee zur Aufwertung des Grünzuges Haaner Bachtal. Man wolle den Charakter dieser Auenlandschaft mitten in Haan nicht verändern, sagte Landschaftsarchitekt Markus Schürmann. Aber ein bißchen in die Jahre gekommen sei dieser Grünzug schon.

Felix Blossey, ein Werkstatt-Besucher, schlug vor, dass die Bänke überdacht werden sollen. Als die Diskussion in Richtung „Freilaufende Hunde“ abdriftete, stellte Holger aus der Wiesche fest, dass hier das Projekt Bachtal im Vordergrund stehe. Markus Schürmann stellte noch fest, dass in Parks Anleinpflicht bestehe. Auf den Spielplätzen sowieso. Markante Erkennungsmerkmale, wie etwa Inspektenhotels, an allen wichtigen Parkeingängen wurden als gute Idee bewertet. Wichtig war den Archtitekten noch, Fitnessgeräte für Erwachsene in den Grünzug zu integrieren. Skepsis wurde gegen den Vorschlag laut, die Hauptwege zu asphaltieren. AGNU-Vertreter Sven Kübler, der auch am Bachtal wohnt, berichtete von Verunreinigungen im Bereich der Bänke und regte mehr Polizeipräsenz an.