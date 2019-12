Freies WLan : Bücherei, Rathaus und Innenstadt bieten jetzt freies WLAN

Haan In Innenstädten trägt ein öffentliches und frei zugängliches WLAN-Netz wesentlich zur Aufenthaltsqualität und Attraktivitätssteigerung bei. Daher hat die Wirtschaftsförderung mit weiterer Unterstützung aus der Verwaltung und dem Verein Freifunk im Neanderland das Projekt „Freies WLAN in der Haaner Innenstadt“ ins Leben gerufen.

Mit dem Rathaus und der Stadtbücherei ist nun der Anfang für den Innenstadtbereich gemacht. In beiden Gebäuden ist das freie WLAN seit Ende November 2019 vor allem in den Teilen der Gebäude nutzbar, in denen sich Bürgerinnen und Bürger aufhalten (zum Beispiel Einwohnermelde- und Standesamt). Doch auch in manchen Teilen des Außenbereichs kann bereits jetzt auf das WLAN-Netz zurückgegriffen werden. „Wir hoffen, dass sich nun viele Einzelhändler in der Innenstadt an diesem Projekt beteiligen, denn nur mit ihrer Unterstützung ist die Einrichtung eines flächendeckenden WLAN-Netzes in der gesamten Innenstadt möglich“, wirbt die Bürgermeisterin Dr. Bettina Warnecke.