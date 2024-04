Spatenstich für „Unsere Grüne Glasfaser“ Buddeln für den Breitband-Ausbau in Haan

Es war eine fast symbolträchtige Szene, als Ralf Stratmann, Manager beim Breitband-Versorger „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG), den Spaten in die Hand nahm und sich an der Baustelle Goerdelerstraße 2 vor dem Bagger fürs Foto positionierte. Bis eine Minute zuvor hatte es noch „Hunde und Katzen geregnet“ – der Himmel war eine einzige Graufläche. Doch eben just in dem Moment, als Stratmann sich aufstellte, brachen ein paar Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke, der Himmel bekam einige blaue Flecken.