BRW auf Treibholz-Streife So ist die Hochwasserlage in Hilden und Haan

Auch wenn der Regen gefühlt bereits seit einer Ewigkeit andauert – die Hochwassersituation in Hilden und Haan scheint momentan noch keinen Grund zu akuter Besorgnis zu geben. Eine Nachfrage bei den Feuerwehren beider Städte ergab am Donnerstagnachmittag die übereinstimmende Rückmeldung: Alles ruhig. „Wir hatten bisher noch keinen Einsatz wegen einer Überflutung“, berichtete Stefan Brocke, stellvertretender Leiter der hauptamtlichen Wache in Hilden. Sein Haaner Amtskollege Mirko Braunheim äußerte sich ähnlich.