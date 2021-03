Haan : Brückenneubau und Kreisverkehr in Gruiten

Die marode Eisenbahnbrücke an der Millrather- und Ellscheider Straße in Gruiten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Straßen NRW legt Pläne für L 357 und die Bogenbrücke über die Bahntrasse jetzt beim Tiefbauamt aus. Gleichzeitig soll die T-Kreuzung Millrather Straße (L 357/Ellscheider Straße/K 20) und Niederbergische Allee zu einem Kreisverkehr umgebaut werden.

Der Landesbetrieb Straßen NRW plant, die sanierungsbedürftige Bogenbrücke im Verlauf der Landesstraße 357 (L 357) über die Strecke der Deutschen Bahn in Gruiten zu ersetzen. Gleichzeitig soll die T-Kreuzung Millrather Straße (L 357/Ellscheider Straße/K 20) und Niederbergische Allee zu einem Kreisverkehr umgebaut werden, um den Individualverkehr auf der Ostseite der Bahntrasse zu erleichtern. Dies teilte der Landesbetrieb jetzt mit. Das neue Brückenbauwerk werde etwa 40 Meter südwestlich der aktuell vorhandenen Brücke in Verlängerung der Niederbergischen Allee errichtet, heißt es. Das habe die Bezirksregierung in Düsseldorf so bekanntgegeben.