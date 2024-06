Runder Geburtstag in Haan Bridgeclub Haan blickt auf 30 „reizende“ Jahre zurück

32 Mitglieder habe der Verein in seinen Anfangsjahren gehabt – und sich später auf über 100 Bridge-Freunde vergrößert, berichtete Clarenbach, während sich am Ort der Feier langsam die Tische mit Mitstreitern füllten. „Sechs Gründungsmitglieder sind immer noch dabei, die gemeinsam mit anderen Jubilaren heute geehrt werden“, erzählte Clarenbach und blickte um sich: Inzwischen habe der Club wiederum noch knapp 60 Mitglieder, 40 davon richtig aktiv. „Wir sind alle keine Jugendlichen mehr“, sagte der Vorsitzende mit mildem Lächeln. Der Verein teile mit seiner demografischen Entwicklung das Schicksal vieler Kegelclubs und anderer geselliger Vereine in der heutigen Zeit. Und dann kam auch noch der Einschnitt Corona dazu, der den Spielbetrieb zwischenzeitlich zum Erliegen brachte. Nun läuft es wieder – und die Begeisterung unter den Mitgliedern ist ungebrochen: „Im Bridge gibt es sogar Ligen und man kann es bis ins hohe Alter spielen“, erklärte Clarenbach. Viele Mitglieder des Clubs hätten die 80 Jahre überschritten. „Diese Betätigung hält den Geist fit“, folgerte der Vorsitzende verschmitzt. Und noch etwas fasziniert ihn: „Man kann so lange spielen, wie das Weltall besteht, und wird niemals die gleiche Verteilung am Tisch haben.“ Turnierleiterin Else Schmitt-Witting pflichtete ihm bei: „Es ist schon sehr abwechslungsreich.“ Die Erkratherin kam vor acht Jahren zum Verein – und sorgt dafür, dass bei den Turnieren die organisatorischen Abläufe stimmen und Regelverstöße geahndet werden.