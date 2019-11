Haan : Breitbandausbau: Zuschüsse für Haan

Im Rathaus traf ein Zuwendungsbescheid über 2,2 Millionen Bundesmittel ein.

Gut 2,2 Millionen Euro Fördermittel erhält die Stadt haan vom Bund. Im Rathaus ging ein vorläufiger Förderbescheid für den Breitbandausbau in Haan ein. Diese Summe entspricht der Hälfte der geschätzten Kosten. Die andere Hälfte wird vom Land NRW kofinanziert. „Den Förderbescheid des Landes NRW erwarten wir in Kürze“, heißt es in einer Erklärung aus dem Rathaus.