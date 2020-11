Brandstiftung in Haan : Unbekannte zünden Paletten in Vorgarten an

Die Polizei schließt eine Selbstentzündung der Paletten aus und hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Foto: dap/dpa

Haan An der Ohligser Straße in Haan haben unbekannte Täter am späten Samstagabend auf dem Rasengrundstück eines Privathauses abgelegte Paletten angezündet. Das Feuer konnte durch Anwohner gelöscht werden.

Es entstand nur geringer Sachschaden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bemerkten Anwohner gegen 23.20 Uhr ein Feuer in einem Vorgarten. Dort abgelegte Paletten waren aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der Eigentümer konnte das Feuer selbst löschen. Es entstand nur geringer Sachschaden. Die Polizei, die Selbstentzündung ausschließt, hofft für die weiteren Ermittlungen auf Hinweise unter Telefon 02129 9328-6480.

(-dts)