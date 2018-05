Feuer auf Haaner Balkon : Brandgeruch weckt die Bewohner rechtzeitig

Haan Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße sind in der Nacht zum Sonntag hochgeschreckt, weil sie starken Brandgeruch in ihrer Wohnung wahrnahmen.

Sie stellten fest, dass an einer benachbarten Wohnung Rauch aufstieg und wählten den Notruf 112. Das berichtet die Haaner Feuerwehr. Die Kreisleitstelle alarmierte die Feuerwehr Haan um 1.18 Uhr.

Die rückte aus und stellte einen Brand im dritten Obergeschoss fest, der sich auf einem rückwärtigen Balkon entwickelte. Da unklar war, ob sich die Flammen auch in die dortige Wohnung ausbreiten würden, erhöhte der Einsatzleiter die Alarmstufe und ließ weitere Kräfte alarmieren. Aus der Wohnung mit dem betroffenen Balkon waren die Mieter gerade ausgezogen und hatten diese erst wenige Stunden zuvor verlassen.



Über den seitlich vom Gebäude in Stellung gebrachten Teleskopmast konnte ein Atemschutztrupp aus dem Korb heraus den Brand löschen. Zu einer Ausbreitung in die Wohnung kam es nicht. Die Feuerwehr war mit 25 Kräften im Einsatz, weitere konnten noch während der Anfahrt einrücken. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

(RP)