Aus dem Polizeibericht : Brandgefährlich: Vogelhaus am Balkon angezündet

Die Polizei sucht Zeugen für die Brandstiftung am Dienstagabend auf dem Muschelkalkweg in Gruiten. Foto: dpa/Friso Gentsch

Haan Am Muschelkalkweg in Gruiten haben unbekannte Täter am Dienstagabend ein Vogelhäuschen angezündet, das an einer Balkonbrüstung befestigt war. Die Bewohner löschten das Feuer, bevor die Flammen übergreifen konnten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Clement

Das ist gerade nochmal gut gegangen: Bei einer Brandstiftung am späten Dienstagabend (16. November) in Gruiten ist glücklicherweise nichts Schlimmes passiert. Das Feuer wurde laut Polizei „sehr schnell entdeckt und gelöscht, wodurch hoher Sach-, eventuell auch Gebäude- oder sogar Personenschaden gerade noch rechtzeitig verhindert werden konnte“.

Gegen 22.45 Uhr hatten die Bewohner einer Wohnung im Hochparterre eines mehrgeschossigen Mehrfamilienhauses am Muschelkalkweg Rauch aus Richtung ihres Balkons wahrgenommen. Als sie dort nachschauten, mussten sie feststellen, dass es in einem hölzernen Vogelhäuschen brannte, das auf einem steinernen Blumenkasten der Balkonbrüstung installiert war. Die Bewohner löschten das gerade erst entstehende Feuer selber, bevor es sich weiter ausbreiten konnte.