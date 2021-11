Kartonagen und Möbel in Flammen : Großbrand zerstört Lagerhalle in Haaner Innenstadt

Foto: Stephan Köhlen 8 Bilder Großbrand in Haaner Innenstadt

Haan Die Feuerwehr in Haan war am Donnerstagabend im Großeinsatz. In der Innenstadt brannte ein Lagerhalle, Einheiten aus den umliegenden Städten wurden zu Hilfe gerufen. Gegen 19 Uhr löste die Nina-Warnapp aus.

Mit einem Großaufgebot war die Feuerwehr am Donnerstagabend in Haan im Einsatz. Einem Feuerwehrsprecher zufolge stand eine Lagerhalle in Flammen. Dort sollen unter anderem Kartonagen und Möbel gelagert gewesen sein, die beim Eintreffen der Feuerwehr bereits Feuer gefangen hatten.

Gegen 17.30 Uhr erreichte die Feuerwehr in Haan der Notruf. Sofort rückten die Einsatzkräfte zum Neuen Markt aus. Dort stand ein Gebäude in einem Innenhof in Flammen. Das Feuer drohte auf die umliegenden Häuser überzugreifen.

„Da schnell klar war, dass die eigenen Kräfte nicht ausreichen würden, wurden über die Leitstelle mehrere Löschgruppen und Sonderfahrzeuge weiterer Feuerwehren angefordert“, teilte der Sprecher mit.

Die Kaiserstraße wwar voll gesperrt, um Platz für die Einheiten zu schaffen. Rund um Haan staute sich der Verkehr. Mehr als 100 Feuerwehrleute sollen zwischenzeitlich im Einsatz gewesen sein. Der Neue Markt war von der Stadtbücherei bis zur Sparkasse abgesperrt. 30 bis 40 Schaulustige beobachteten den Brand vom Brunnen aus.

Um kurz vor 19 Uhr hatte außerdem die Nina-Warnapp ausgelöst: Geruchsbelästigung in Haan. Eine Gesundheitsgefahr bestehe nicht.