Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz : Lagerhalle in Haan brennt – Warnung für Anwohner

Foto: Patrick Schüller 23 Bilder Feuerwehr bekämpft Großbrand in Haan

Haan Seit 3.10 Uhr bekämpfen am frühen Donnerstag Einsatzkräfte in Haan den Brand in einer Lagerhalle an der Düsseldorfer Straße. Die Rauchentwicklung ist riesig. Anwohner sollen die Fenster geschlossen halten.

Noch ist das Feuer nicht unter Kontrolle, sagt der Haaner Feuerwehrsprecher am Morgen. Noch gilt die Nina-Warnung, alle Fenster und Türen geschlossen zu halten. Seit Donnerstagnacht bekämpfen zwischenzeitlich rund 100 Feuerwehrleute den Brand in einer Lagerhalle an der Düsseldorfer Straße in Haan. Das dürfte laut Einschätzung des Sprechers auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Um 3.10 Uhr rückte die Feuerwehr Haan aus. Schon auf der Anfahrt im Dunkeln war klar, dass sie für diesen Brand Verstärkung benötigen. „Die Halle stand in Vollbrand“, erklärt der Sprecher.

Zur Unterstützung der Haaner Kräfte wurden die Feuerwehr Erkrath und Feuerwehr Mettmann mit je einer Drehleiter sowie die Feuerwehr Hilden mit zwei Löschgruppenfahrzeugen alarmiert. Später fordern die Haaner auch noch Einsatzkräfte aus Ratingen und Erkrath an. Das Rote Kreuz Haan verpflegt die Einsatzkräfte vor Ort.

Die Feuerwehrleitstelle löst eine Nina-Warnung aus, da die Rauchentwicklung immens ist. Der Qualm zieht in Richtung Stadtwald und Autobahn. Am Morgen überprüft eine Luftmess-Einheit aus Velbert, ob von dem Rauch eine Gefahr für die Bevölkerung ausgeht. Noch ist kein Ergebnis dieser Messung bekannt. Die Nina-Warnung ist deshalb immer noch aktiv. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Die Düsseldorfer Straße ist zwischen Schlagbaum und Erkrather Straße gesperrt. Autofahrer von/nach Hilden sowie die Busse der Linie 784 müssen eine Umleitung fahren. Außerdem ist auch die Ohligser Straße zwischen Haan und Solingen gesperrt. Wer kann, sollte den Einsatzort weiträumig umfahren.

Verletzte gibt es laut Feuerwehrsprecher bis zum Morgen noch keine. Warum das Feuer ausbrechen konnte, ist unklar. Wie lange die Löscharbeiten noch andauern, ebenfalls.