Ittersammler für Solingen und Haan : Neue Staukanäle helfen Haaner Haushalten

Haan/Solingen Die große Vortriebsmaschine für den neuen Ittersammler wurde jetzt „getauft“ – die Arbeiten dauern noch bis ins Jahr 2022. Auch in Haan profitieren viele Haushalte von dem Großprojekt.

Der Bau des neuen Ittersammlers stellt die Entwässerung im Einzugsgebiet der Unteren Itter und des Baverter Baches auf eine neue technische Grundlage. Mehr als 30.000 Haushalte profitieren davon, nicht zuletzt auch in Haan. Jetzt ist das Solinger Projekt, das für die Gartenstadt ebenfalls große Bedeutung hat, in eine neue Phase eingetreten.

Der Bohrer hat im wahrsten Sinne des Wortes Gewicht: 90 Tonnen schweben an mehreren Haken eines Krans, der Lasten von 500 Tonnen heben kann und mit der Vortriebsmaschine auf dem Baugelände nördlich der Hofschaft Garzenhaus überhaupt keine Mühe hatte. Bevor der Bohrer aber seine Arbeit für den Ittertalsammler aufnimmt, wurde er zunächst getauft. Das klappte schon mal einwandfrei – die Flasche Sekt zerschepperte an der Außenwand des Bohrers, der fortan den Namen „Sybille“ trägt. Von dem tonnenschweren Gerät ist innerhalb kurzer Zeit allerdings nichts mehr zu sehen.

Um aber den Bohrer per Kran ins Erdreich zu bringen, musste zunächst eine 45 Meter tiefe Startbaugrube mit einem Durchmesser von mehr als zehn Metern ausgehoben werden. Die Vortriebsmaschine wurde jetzt in die Baugrube herunter gelassen.

In drei verschiedenen Richtungen arbeitet der Bohrer mittlerweile – in Richtung Haan und in Richtung Ittertalstraße werden Kanäle mit einem Durchmesser von 2,40 Metern angelegt.

Der führt zu einem vorhandenen Abwasserkanal, der unmittelbar an die Kläranlage Ohligs angeschlossen ist. In offener Bauweise werden anschließend die Schachtbauwerke errichtet, in denen die Anschlüsse hergestellt werden. Das neue System ersetzt zukünftig mehrere alte Abwasserkanäle sowie Bauwerke zur Abwasserentlastung in den Talauen der Itter, des Baverter Baches und des Krausener Baches. Sie sind grundlegend sanierungsbedürftig, müssten erneuert und erweitert werden. Dies alles kann nunmehr entfallen.