Haan : Bohlebots sind jetzt in Sydney

Bohlebots sind jetzt in Sydney

Bohlebots haben die Deutsche Meisterschaft im Light weight Robo-Soccer gewonnen und sich für die Weltmeisterschaften Ende Juni in Sydney qualifiziert. Bild zeigt von links: David, Julien, Jannis, Conrad. Foto: Roland Stiebel

Haan (ilpl) Als die Bohlebots Anfang Mai die Deutsche Meisterschaft im Robocup Soccer LWL gewonnen hatten, stand neben der großen Freude die Sorge im Raum, wie die Fahrt zur Weltmeisterschaft nach Sydney finanziert werden kann.

Diese Sorge war unbegründet, wie Teamcoach Roland Stiebel begeistert berichtet: „Die Spendenbereitschaft der Haaner ist absolut umwerfend. Wir haben unglaublich viel Zuspruch und auch sehr viele Spenden bekommen, so dass die Reise nach Sydney gesichert ist“ Am Freitag sind Conrad, David, Jannis und Julien mit ihrem Coach in den Flieger nach Australien gestiegen.