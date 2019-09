Haan : Stadtwerke-Baustelle noch bis Jahresende

Die Pastor-Vömel-Straße ist für die Verlegung neuer Versorgungsleitungen aufgerissen. Für den Graben musste schweres Gerät geholt werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der Fund einer dicken Betonplatte hat die Verlegung von neuen Versorgungsleitungen um Monate verzögert.

Von Peter Clement

Als die Tiefbaustelle an der Pastor-Vömel-Straße in Gruiten in Betrieb genommen wurde, gingen die Stadtwerke, die dort Wasser- und Gasleitungen erneuern, noch davon aus, dass die Arbeiten zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein würden. Inzwischen sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Chemelli: „Wenn alles gut läuft, sollten wir bis Jahresende fertig werden.“ Die Voraussetzungen haben sich dramatisch geändert.

Mitten hinein in die Arbeiten platzte der Fund einer massiven Betonplatte. Die sei in früheren Jahren offensichtlich Bestandteil eines Transportweges gewesen, vermutet Chemelli. Jetzt tauchte sie unmittelbar unter dem Kopfsteinpflaster auf.

Info Das sind die Stadtwerke Haan Die Stadtwerke - versorgen unter anderem die rund 30.000 Einwohner Haans mit Energie und Trinkwasser - planen, verlegen und unterhalten Versorgungsleitungen - betreiben zwei Tiefgaragen mit 500 Stellplätzen - erstellen jährlich über 10.000 Abrechnungen

Der erste Versuch, sie zu entfernen, schlug fehl. Pressluft-Hämmer brachten Teile der Gruitener Bürgerschaft in Rage. Insbesondere die unmittelbaren Anwohner befürchteten Setzrisse im Mauerwerk durch die großen Erschütterungen.

Der Gruitener CDU-Politiker Klaus-Dieter Völker bemängelt die Informationspolitik der Stadtwerke. Er schrieb jetzt in einem offenen Brief: „Die Baustelle lag wochenlang still und keiner wusste, warum. Dann gab es plötzlich massive Einsätze von Pressluftgeräten, die Anwohner in Angst und Schrecken versetzten. Auf massiven Protest handelten dann die Stadtwerke und ließen gutachterlich prüfen, wie es baulich weitergehen konnte. Aber immer noch gab es keine Nachrichten.“

Dem widerspricht Chemelli. Er sagt: „Ja, wir sind von Anwohnern auf die Problematik aufmerksam gemacht worden – aber seitdem stehen wir in regelmäßigem Kontakt.“ Das statische Gutachten helfe im weiteren Verlauf zu dokumentieren, ob in irgendeiner Form Schäden an den Häusern entstanden seien. „Wir haben aber auch Klarheit darüber gewonnen, dass wir nicht mit den Pressluftgeräten weiterarbeiten können, sondern ein Spezial-Unternehmen mit einer besonderen Beton-Fräse beauftragen müssen“, berichtet der Stadtwerke-Chef.

Das Gerät (mit einem Sägeblatt von etwa einem Meter Durchmesser) habe sich mittlerweile gut bewährt. Die Spezialfirma zu finden und zu beauftragen habe natürlich Zeit beansprucht, betont der Energieversorger. Alles in allem sei das Unternehmen aber dann doch noch relativ zügig gefunden worden.

Stefan Chemelli, Geschäftsführer der Stadtwerke Haan. Foto: Köhlen, Stephan (teph)