Corona-Pandemie : Bölke: Omikron ist Teil der Lösung

Haan Der Haaner Medizinprofessor und Kommunalpolitiker hält ein Ende der epidemischen Bedrohung 2022 für möglich. Grund zum vorsichtigen Optimismus böten britische Studien, die auf leichteren Krankheitsverlauf hindeuteten.

Der Haaner Mediziner und Kommunalpolitiker Prof. Edwin Bölke sieht bei der Corona-Pandemie Licht am Ende des Tunnels. Sein vorsichtiger Optimismus gründet sich dabei vor allem auf neue Studien aus Großbritannien , die darauf hindeuten, dass eine Infektion mit Omikron zu milderen Krankheitsverläufen führt als die Delta-Variante.

So schätzt das Covid-19-Forschungsteam des Imperial College London das Risiko, für eine Nacht oder länger im Krankenhaus verbringen zu müssen, um 40 Prozent geringer ein, als bei der Delta-Variante, heißt es da. Für ihre Analyse werteten die Forscher alle durch PCR-Tests bestätigten Infektionen in England in der ersten Dezember-Hälfte aus, bei denen die Variante nachgewiesen werden konnte. Wissenschaftler der Universität im schottischen Edinburgh errechneten sogar, dass das Risiko einer Krankenhauseinweisung bei Omikron um etwa zwei Drittel niedriger sei als bei Delta.