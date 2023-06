Kinderparlament Haan ruft zu Wettbewerb auf Noch Plätze frei beim Bobby-Car-Rennen

Für Kinder, die kein eigenes Bobby-Car besitzen, stellen die Organisatoren Leih-Autos zur Verfügung. So kann jedes Kind am Rennen teilnehmen. Damit es fair zugeht, ist das Teilnehmerfeld in drei Altersklassen aufgeteilt. So fahren Mädchen und Jungen zwischen 5 und 7 Jahren gegeneinander, genauso wie Kinder zwischen 8 und 10. Die ältesten Starter treten in der Kategorie zwischen 11 und 13 Jahren an. Gefahren wird im Eins-gegen-Eins-Duell.