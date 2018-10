Blutspende rettet Hündin Mollys Leben

Haan Ein Notfall in der Haaner „Tierklinik Neandertal“ hat für Aufsehen im Internet gesorgt. Wie es scheint, gibt es ein Happy End.

Die Nachricht klang dramatisch. Sie wurde am Wochenende in der Internet-Plattform Facebook gepostet und stieß sofort auf viel Resonanz: „Unsere Hündin Molly ist in der Tierklinik Neandertal und braucht dringend eine Bluttransfusion!“, hieß es da. „Leider ist unser Rüde schon elf und kommt als Spender nicht in Frage“, teilte die Familie weiter mit und stellte die Frage: „Kennt ihr einen Hundebesitzer, der bereit ist, kurzfristig zu helfen?“ Es sei „wirklich dringend, sonst überlebt sie wahrscheinlich nicht“!