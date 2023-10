Lebenshilfe in Haan Bloggerin Danielle Graf kommt zur Autorenlesung nach Haan

Und darum geht’s: Die Zeit zwischen dem Ende der Autonomiephase und dem Beginn der Pubertät stellt Eltern vor spannende und vielfältige Herausforderungen. Wie bleibt man in liebevoller Beziehung zum eigenen Kind? Wie schimpft man seltener? Wie lassen sich Konflikte lösen? Was muss man tun, damit sich das Familienleben möglichst leicht und entspannt anfühlt? Antworten auf diese Fragen möchte Danielle Graf in Haan geben. In ihrem Vortrag erfahren die Teilnehmer, was Vorschulkinder und Grundschüler brauchen, um zu empathischen, verantwortungsvollen und respektvollen Menschen mit einem gesunden Selbstbild heranzuwachsen und welche fünf Säulen zum Gelingen der Eltern-Kind-Beziehung beitragen.