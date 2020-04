Haan : Blockiert Haaner Kirmes neue Polizeiwache?

So sah es bei der Haaner Kirmes 2019 aus. Ob eine neue Polizeiwache an der Kaiserstraße 21 während des Kirmesgeschehens verkehrsmäßig überhaupt noch vernünftig zu handeln wäre, ist einer der Punkte, der in einer der kommenden Fachausschusssitzungen noch geklärt werden soll. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Der geplante neue Standort an der Kaiserstraße läge mitten im Kirmestrubel. Im Rat wurde jetzt über die Erreichbarkeit diskutiert.

Die Haaner Polizeiwache an der Dieker Straße. Ein Schild am Eingang weist darauf hin, dass die Öffnungszeiten sich werktags zwischen 8 und 16 Uhr bewegen.

Seit 1994 ist in der Gartenstadt kein Wach- und Wechseldienst mehr räumlich stationiert – also eine Basis, von der aus die Streifenwagen zu Einsätzen losgeschickt werden. Das übernimmt mittlerweile die Wache in Hilden.

Die Haaner Wache ist mit den Bezirksbeamten besetzt, sowie Personal, das Besucher in Empfang nimmt, wenn diese beispielsweise persönlich eine Strafanzeige erstatten wollen: „Bezirks- und Schwerpunktdienst“ nennt sich das.

Es gibt allerdings eine Zeit, in der die Haaner Wache sprichwörtlich aus den Nähten platzt: am Kirmeswochenende. Und genau dies wurde im Stadtrat jetzt zum Politikum.

Eigentlich sollte das Gremium jetzt die Projektfreigabe erteilen. Der Plan: Auf dem Gelände des jetzigen Hauses Kaiserstraße 21 – das Gebäude gehört der Stadt – soll eine neue Polizeiwache entstehen. Doch entschieden wurde noch nichts. Stattdessen soll das Projekt den kommenden Sitzungsturnus noch einmal durchlaufen.

Zwei Fachausschüsse (Stadtentwicklung und Bauen) sowie der Haupt-und Finanzausschuss sollen sich mit dem Thema erneut befassen, denn bislang sei die Polizei in den Sitzungen noch überhaupt nicht gehört worden, hieß es. Dies soll nun nachgeholt werden.

WLH-Fraktionsvorsitzende Meike Lukat (selbst Polizeibeamtin) brachte dann das Kirmesthema auf. Eine Wache, die ausgerechnet während des einsatzträchtigen Kirmesgeschehens verkehrsmäßig blockiert sei, stehe ja wohl am falschen Ort, kritisierte sie. Auch zu dieser Frage könnte sich die Polizei in einer der kommenden Sitzungen äußern.

Das Gebäude an der Kaiserstraße, das im Erdgeschoss eine Pizzeria und im ersten Stock das Steuerberater-Büro Pauli enthält, gehört der Stadt. Zwei Mietwohnungen stehen bereits leer. Die Stadtverwaltung will das Gebäude abreißen.

In der städtischen Beschlussvorlage für die Ratsmitglieder hieß es dazu unter anderem, die Stadt habe „ein elementares Interesse an einer funktionierenden Polizeiwache in der Innenstadt“ und daher angeboten, „eine solche Polizeiwache im Zuge des Rathausneubaus auf dem Grundstück Kaiserstraße 21 zu errichten und an die Kreispolizei zu vermieten.” Eine Machbarkeitsstudie kommt zum Ergebnis, dass die Polizeiwache an dem Standort auf zwei Etagen realisiert werden kann.