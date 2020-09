Politischer Stammtisch : Bezirkspolizist spricht über Partys auf Spielplätzen

Haan „Was ist Zauberbrokkoli?“, lautet der Titel einer Veranstaltung, bei der es um den Ärger über nächtliche Partys auf Gruitener Spielplätzn geht. Als Gast eingeladen ist der Polizei-Bezirksbeamte Stefan Blind.

Seit 17 Jahren ist Oberkommissar Stefan Blind als Bezirksbeamter in Gruiten im Einsatz und Ansprechpartner in allen Notlagen. Zum Thema „nächtliche Partys von Jugendlichen auf den Spielplätzen“ referiert der Polizist jetzt beim WLH-Stammtisch am Dienstag, 29.September, um 19 Uhr im Keglerheim Förster an der Hochstraße. Titel der Veranstaltung: „Was ist Zauberbrokkoli? - Wochenendpartys auf Spielplätzen.“ Das Thema sei sehr vielen Gruitenern sehr wichtig, teilt die WLH mit.