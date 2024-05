Gericht fällt Urteil Bewährungsstrafe für Haaner wegen Bandenhehlerei

Den Kontakt zum Verkäufer habe er später per Whatsapp weitergeführt, man habe sich für die Übergabe in Delmenhorst getroffen. „Mit Probefahrt war das alles in 45 Minuten erledigt“, erinnerte sich der Zeuge vor Gericht an die Kaufabwicklung. Er habe den Wagen bar bezahlt, die Fahrzeugpapiere seien ihm noch im Auto übergeben worden. Als vorheriger Eigentümer sei eine Firma eingetragen gewesen.