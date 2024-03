In der Stadtteilbücherei Gruiten Haaner Autorin stellt ihr neuestes Buch vor

Und darum geht’s: Wir schreiben das Jahr 1950. Der zwanzigjährigen Eva wird das ganze Ausmaß der Naziverbrechen erstmals bewusst. Das neue Bewusstsein der Tochter führt zu Konflikten innerhalb ihrer Familie, die allen Tatsachen zum Trotz dem alten Regime nachtrauert. Trost und Ermutigung findet sie dagegen bei ihrem Politiklehrer, mit dem sie bald mehr verbindet, als in den prüden 50er-Jahren statthaft war. Ihre neugewonnenen Überzeugungen bewegen sie zu einer Laufbahn als Journalistin, um zur freien Presse der jungen Bundesrepublik beizutragen. Nicht leicht in einer Zeit, in der Frauen in deutschen Redaktionsstuben noch am ehesten die Ressorts Haushalt und Familie betreuen durften …