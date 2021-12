Schwerer Unfall in Haan : Mit 1,7 Promille auf der Gegenfahrbahn

Haan Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Flurstraße ist am Mittwochabend ein 21-jähriger Krefelder verletzt worden. Der Unfallverursacher, ein 49-jähriger Haaner, war Zeugen zufolge auf der Gegenfahrbahn unterwegs.

Ein 49-jähriger Haaner hat am Mittwochabend an der Stadtgrenze zu Hochdahl mit etwa 1,7 Promille einen Verkehrsunfall verursacht, als er mit seinem Mazda auf der Flurstraße in Haan frontal mit dem VW Touareg eines 21-Jährigen zusammenstieß. Der 21-jährige Krefelder musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und die Beamten stellten seinen Führerschein sicher.