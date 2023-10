Sparkasse Haan Filialleiter verhindert Enkeltrick

HAAN (sad) Betrüger wenden immer raffiniertere Strategien an, um an Geld zu kommen. Hiervon konnte sich auch die Stadt-Sparkasse Haan ein Bild machen, als sich dort nun ein Betrugsfall ereignete. Eine ältere Dame versuchte in der Sparkassen-Hauptstelle, 13.000 Euro von ihrem Konto abzuheben. Sie wolle ihrem Enkelsohn helfen, erklärte sie dazu.