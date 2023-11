Kriminalität in Haan Betrüger erbeuten 10.000 Euro mit Schocknachricht

Mit einer über WhatsApp verschickten Schocknachricht haben Betrüger am vergangenen Dienstag, 14. November, einen 79 Jahre alten Mann aus Haan in die Falle gelockt und rund 10.000 Euro erbeutet. Per Textnachricht bat eine unbekannte Person, die sich als Tochter des Opfers ausgab, um Hilfe. Das teilte die Polizei jetzt mit.