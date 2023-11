Kriminalität in Haan Falsche Polizisten erbeuten Bargeld in fünfstelliger Höhe

Haan · Immer wieder locken Betrüger ihre Opfer am Telefon in die Falle: Jetzt schlugen die Täter in Haan zu und erbeuteten von einem 86-Jährigen einen Geldbetrag in fünfstelliger Höhe.

13.11.2023 , 12:00 Uhr

Die Polizei rät: Bei ominösen Anfrufen einfach auflegen und die 110 wählen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Auf die Tricks zweier Betrüger, die sich als Polizisten ausgegeben hatten, fiel am Freitag, 10. November, ein 86 Jahre alter Mann aus Haan herein. Das Duo erbeutete einen Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe. Nach Angaben der Polizei geschah Folgendes: Gegen 20 Uhr erhielt der Haaner einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er täuschte vor, dass das Ersparte des 86-Jährigen in Gefahr sei und bot an, dieses in sichere Verwahrung zu nehmen. Das Opfer willigte ein. Kurze Zeit später erschienen zwei circa 25 Jahre alte Männer. Der Haaner übergab dem Duo das Geld. Später kamen dem Senior Zweifel. Er alarmierte die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrüger zu warnen: Die Polizei fragt niemanden am Telefon über sein Vermögen aus und nimmt weder Bargeld noch sonstige Wertgegenstände in Verwahrung. Auch werden keine Kautionszahlungen seitens der Polizei oder der Staatsanwaltschaft gefordert oder angenommen, um Angehörige, die eine angeblich schwere Straftat begangen haben, vor einer sofortigen Inhaftierung zu bewahren. Wer einen Anruf erhält, in dem von solchen Dingen die Rede ist, sollte auflegen und unter 110 die echte Polizei informieren.

(elk)