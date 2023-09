Kriminalität in Haan und Hilden Betrüger scheitern mit Masche am Telefon

Die Kreispolizei weist noch einmal darauf hin, dass niemals persönliche Daten am Telefon preisgegeben werden sollten. Schon gar nicht sollte man Unbekannten gegenüber Angaben zu eigenen Vermögenswerten und ihrem Verwahrungsort machen. Und auch das hat weiterhin Gültigkeit: Die Polizei wird niemals Fragen dieser Art am Telefon stellen. Zum Repertoire der Betrüger gehören auch die sogenannten Schockanrufe. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte sich unter keinen Umständen dazu verleiten lassen, im Anschluss fremden Personen an der Haustür Geld zu übergeben. Im Zweifelsfall auflegen und die 110 wählen.