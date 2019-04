Haan : Betäubungsmittel-Prozess: Haaner erhält hohe Haftstrafe

Die fünf Angeklagten handelten mit zigtausend Ecstasy-Pillen. Die Männer wurden zu teils langen Haftstrafen verurteilt. Foto: Polizei Bonn

Haan/Wuppertal (pec) Am Ende von 75 Hauptverhandlungstagen hat die zweite große Strafkammer des Landgerichts Wuppertal jetzt das Urteil in einem Verfahren um bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln verkündet und die fünf Angeklagten zu teils hohen Haftstrafen verurteilt.

Es geht um drei Taten, an denen die zwischen 32 und 55 Jahre alten Angeklagten – darunter ein Haaner – in unterschiedlichen Konstellationen mitgewirkt haben sollen. Bei allen dreien sollen die Täter Betäubungsmittel in großer Menge mit Auto oder Lkw über weite Strecken in ein anderes Land transportiert haben..

Bei der ersten Tat ging es dem Gericht zufolge 64.000 Ecstasy-Tabletten von Deutschland in die Türkei. Sie sollen vom 45-jährigen Hauptangeklagten in einem speziell präparierten Pkw versteckt und von einem Mitangeklagten, der zuvor als Kurier angeworben worden sein soll, im September 2014 in die Türkei gefahren worden sein. Über weite Strecken dieser Fahrt soll ein dritter Mitangeklagter den Kurier als Beifahrer überwacht haben.

Bei der zweiten Tat soll es um den Schmuggel von Heroin gegangen sein. Einer der Angeklagten habe in Deutschland einen Laster gekauft, der dann für den Transport hergerichtet worden sei. Die Fahrt sei durch einen extra dafür angeworbenen Fahrer zunächst leer bis nach Teheran gegangen. Dort habe u.a. der Hauptangeklagte den Laster dann mit etwa 44 Kilo beladen.Die Betäubungsmittel wurden laut Gericht in den Felgen versteckt und mussten wegen eines Schadens daran unplanmäßig während der Rückfahrt umgeladen werden.

Der dritten Tat soll ein Transport von knapp 16 Kilo Marihuana aus den Niederlanden nach Bulgarien zu Grunde liegen.

Wegen seiner Beteiligung an der zweiten und dritten Tat wurde der Hauptangeklagte wegen „unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in zwei Fällen“ zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Weitere Angeklagte erhielten zwischen vier und zehn Jahren Haft.

Bei der Strafzumessung hatte die Kammer zu berücksichtigen, dass zwei der Angeklagten, darunter der Hauptäter, bereits in der Türkei zu langen Freiheitsstrafen verurteilt worden sind. Nach ihrer Entlassung in Deutschland droht ihnen dort weiterhin die Vollstreckung. Allerdings hat das Gericht auch die große Menge der Betäubungsmittel berücksichtigt. Allein das Heroin hätte – so die Urteilsbegründung – in etwa genügt, jeden der über 350.000 Wuppertaler Einwohner mit einer Konsumeinheit zu „versorgen“.