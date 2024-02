Nach Schließung des Haaner Krankenhauses Besorgniserregende Zahlen im Rettungsdienst

Die verlängerten Transport- und Einsatzzeiten nach der Schließung des Krankenhauses St. Josef haben dazu geführt, dass immer mehr Rettungseinsätze in Haan von Rettungswachen aus Nachbarstädten übernommen werden müssen, weil die Haaner Fahrzeuge bereits im Einsatz oder nicht verfügbar sind. Das wiederum führt zwangsläufig zu verlängerten Anfahrtszeiten. Erreicht ein Rettungswagen der Stadt Haan die Einsatzorte in gut sieben Minuten, gelingt das den Rettungswagen der anderen Städte erst in durchschnittlich elf Minuten.