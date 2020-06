Bürgermeisterwahl 2020 : Haaner SPD stellt Bernd Stracke auf

Haan Umwelt, Klima und Mobilität sind zentrale Themen des Politikwissenschaftlers. Schon 2009 war der Haaner SPD-Ortsvereinsvorsitzende Bürgermeisterkandidat, unterlag damals deutlich gegen Amtsinhaber Knut vom Bovert.

Bernd Stracke, Vorsitzender des Haaner Ortsvereines der SPD in Haan, will sich am Dienstag als Bewerber für das Amt des Bürgermeister nominieren lassen. 2009 hatte Stracke schon einmal kandidiert, unterlag aber dem damaligen Amtsinhaber Knut vom Bovert (parteilos). Nach elf Jahren möchte Stracke nun noch einmal antreten: „Wir sehen die Zeit gekommen, um einen Politiker mit genügend politischer Erfahrung und zudem mit einem Schwerpunkt auf den heute so wichtigen Themen Umwelt und Klimaschutz ins Rennen zu schicken“, sagt Bernd Stracke.