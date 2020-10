Verkehrsberuhigung in Oberhaan : Berliner Kissen für den Wibbelrather Weg

Haan Die Temposchwellen sollen zur Verkehrsberuhigung beitragen. Sie erstrecken sich vom Beginn der Wohnbebauung bis zum Einmündungspunkt der Straße Am Teichkamp. Die Stadt setzt den Zeitraum für die Arbeiten mit zehn Tagen an.

Im Zuge der Baumaßnahme am Wibbelrather Weg will die Stadt Haan jetzt drei sogenannte Berliner Kissen auf die Straße bauen. Sie sollen „einen Beitrag zur Verkehrsberuhigung leisten“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Demnach erstreckt sich die Maßnahme ausschließlich auf Haaner Stadtgebiet. Die Berliner Kissen sollen mit der Wohnbebauung am Wibbelrather Weg beginnen und am Einmündungspunkt zur Straße „Am Teichkamp" enden. In Kooperation mit Wuppertal werde während der Baumaßnahme und der damit einhergehenden Sperrung eine Umleitungsbeschilderung über den Scottweg und den Ludgerweg zur Erschließung des Wohngebietes Wibbelrath aufgestellt, betont die Stadt. Anlieger des Wohnviertels Am Teichkamp dürfen die Baustraße nutzen, die bei der Einfahrt in den Wibbelrather Weg direkt rechts liegt. Die Maßnahme beginnt am 3.November und endet voraussichtlich zehn Tage danach. Als Berliner Kissen werden kleinere Bremsschwellen bezeichnet, die von Lkw und Radfahrern über- beziehungsweise umfahren werden können und so das Tempo in der Straße automatisch verringern. Sie sind vor allem in Frankreich sehr beliebt.