Klimawende in Haan Beratungsangebot zu erneuerbaren Energien in Haan

Das Angebot richtet sich an Haaner Bürger. Die nächste Energieberatung soll am Mittwoch, 11. Oktober, von 10 bis 13 Uhr in der Stadtbücherei, Neuer Markt 17, stattfinden und ist kostenlos. Terminreservierungen nimmt Christoph Thuir, Energiesparmanager für Kindertagesstätten und Schulen, per E-Mail (christoph.thuir@stadt-haan.de) oder unter der Telefonnummer 02129 911306 entgegen. Weitere Termine in diesem Jahr sind der 8. November (nur telefonisch) und der 13. Dezember (wieder in der Bücherei).