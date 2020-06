Lebenshilfe : „Jobcenter bürdet Jugendlichen Schulden auf“

Haan Caritas-Schuldnerberater Heinrich Beyll übte am Rande seiner Jahresbilanz deutliche Kritik. Junge Leute gerieten durch die derzeitige Gesetzeslage schon minderjährig unverschuldet ins Minus.

Das Beispiel mutet ungewöhnlich an, ist es aber keineswegs: Ein Schuldner seine Frau und seine minderjährige Tochter bezogen im Jahr 2018 „Hartz IV Leistungen“. Der Vater hatte diese Leistungen bei seinem zuständigen Jobcenter beantragt. Im Nachhinein stellte die Behörde fest, sie habe mehrere Monate lang zu viel für die Tochter gezahlt und forderte von der Minderjährigen 400 Euro. Als das Mädchen 19 wurde, versuchte das Jobcenter gegen es zu vollstrecken.

Kein Einzelfall, sondern leider gängige Praxis in Deutschland, sagt Heinrich Beyll. Der 63-Jährige ist Schuldnerberater bei der Caritas und führte das Beispiel jetzt im Zuge einer bundesweiten Aktionswoche zu diesem Thema an. „Da wird den jungen Leuten etwas aufgebürdet, für das sie selbst überhaupt nichts können“, kritisiert Beyll. Zwar könne man diese Minderjährigen-Haftung bei Eintritt in die Volljährigkeit zwar schriftlich außer Kraft setzen lassen – „doch das muss man erst einmal wissen“. Der Berater fordert daher eine Abkehr von dieser Praxis im Sinne der heranwachsenden.