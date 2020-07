Haan : Beim Schrauben kann er prima entspannen

Info

In Kooperation mit der VHS hat die Rheinische Post die Bürgermeisterkandidaten zu einem „politischen Assessmentcenter“ eingeladen. Am Samstag, 29. August, 14-15.30 Uhr, werden die Bewerber in der Aula des Schulzentrums an der Walder Straße 15 in einem völlig neuen Wahlkampf-Check auf Herz und Nieren geprüft. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung bei der VHS verpflichtend. Kursnummer T11030. www.vhs-hilden-haan.de