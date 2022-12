Beigeordete verlässt Haan Oldenburg wählt Schacht zur Baurätin

Schacht, die 13 Mitbewerber aus dem Rennen geworfen hatte und deren Stelle in Oldenburg nach Besoldungsgruppe B5 vergütet wird (9758,92 Euro), zeigte sich in einer ersten Reaktion in den lokalen Medien erfreut über die deutliche Mehrheit. Sie stehe insbesondere beim Ziel Oldenburgs, bis 2035 klimaneutral zu werden, vor großen Aufgaben, die sie aber mit allem Engagement und Energie angehen werde – gemeinsam mit dem Stadtrat.