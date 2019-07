Haan : Gesamtschüler erreichen Spitzenplätze

36 Mädchen und Jungen beteiligten sich höchst erfolgreich am internationalen Sprachwettbewerb „The Big Challenge“.

36 Haaner Gesamtschüler konnten am Freitag stolz ihre Auszeichnungen in Empfang nehmen. Die Sechstklässler gehörten zu den insgesamt 600.000 Teilnehmern am internationalen Englisch-Sprachwettbewerb „The Big Challenge“. In ganz Deutschland nahmen mehr als 260.000 Schüler von 2560 Schulen an dem Wettbewerb teil. Pokale, Medaillen, Urkunden, T-Shirts, Wörterbücher und mehr waren die Geschenke für die ausgezeichneten Leistungen.