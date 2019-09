Haan : Beförderungen im Haaner Rathaus

Der Unterausschuss für Organisation, Personal und Controlling tagt Dienstagabend.

Zwei der Hauptpunkte: Doris Abel, die am 19. Februar zur stellvertretenden Kämmerin bestellt worden war, soll nun den Posten der Kämmerin bekommen. Sie würde damit in diesem Amt auf die am 9.April abgewählte Dagmar Formella folgen. Im Gegensatz zur Wahlbeamtin Formella ist Abel indes „weisungsgebunden“. Soll heißen: Wahlbeamte wie Formella sind dem Bürgermeister oder dem Landrat beigeordnet (nicht untergeordnet). Auf Doris Abel als Laufbahmbeamtin trifft das nicht zu. Bürgermeisterin Bettina Warnecke kann ihr als Vorgesetzte Anordnungen erteilen. Erst recht, seitdem der Stadtrat am 2. Juli die Kämmerei dem Dezernat der Bürgermeisterin zugeordnet hat. Die finanziellen Auswirkungen würden sich auf 9000 Euro jährlich belaufen.