Kommentar : Lieb und teuer

Meinung Beamte sind teuer, aber auch wichtig. Der Status als Beamter bringt zweifellos viele Vorteile: Sicherheit sowie ein, verglichen mit den Renten, deutlich höheres Ruhegehalt. Zudem gibt es noch Beihilfeleistungen.

Beamte haben aber auch kein Streikrecht. Nach der Verbeamtung verpflichten sie sich, gegenüber dem Staat gesetzestreu und gehorsam zu sein, was Streiks kategorisch ausschließt. Das ist wichtig – gerade bei Feuerwehr, Polizei oder Justiz, die hoheitliche Aufgaben wahrnehmen müssen und bei denen Streiks fatal wären. Insofern ist der Reflex, bei Kostensteigerungen wie jetzt in Hilden und Haan gleich die Frage nach dem Sinn des Beamtentums zu stellen, zwar verständlich, aber falsch. Beamte sind wichtig – wenn auch nicht überall. In einer VHS haben sie sicher nichts zu suchen.