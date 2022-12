Weihnachts-Aktion Bauverein spendet für Haan und die Ukraine

Der Bauverein Haan spendet in diesem Jahr für die Ukraine und Haaner Kinder. Die Wohnungsgenossenschaft mit rund 1000 Mitgliedern und 950 Wohnungen hat sich entschieden, in diesem Jahr zu Weihnachten eine Spende von 500 Euro an das bereits in vergangenen Jahren unterstützte Wunschbaum-Projekt des SKFM Haan und der Sparkasse sowie 1000 Euro an die Aktion „Deutschland Hilft“ für die Ukraine zu überweisen.