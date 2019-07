Haan : Wird Bauvereins-Tagung Thema bei Gericht?

Eine Gruppe Kritiker will die Jahresversammlung anfechten – sie spricht von unfairen Maßnahmen.

Die Beschwerdeführer beklagen dramatischen Personalverlust. Hausmeister und Techniker gingen im Herbst in Rente, führten sie in einem Schreiben an die Mitglieder aus.. Darüber hinaus seien mehrere Mitarbeiter langfristig erkrankt. Und schließlich habe der Vorstand zwei weitere fest angestellte Kräfte entlassen. Damit bleibe außer dem Empfang und Vorstand Uwe Schmidt keiner mehr übrig. Und selbst der gehe 2020 in Rente.