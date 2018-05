Haan : Baustelle Teichkamp sorgt für Ärger

Die Lieferung und Montage eines Fertighauses blockierte Anwohner über Stunden. Es gab keine Info über die Sperrung.

Ein Begegnungsverkehr von zwei Fahrzeugen ist auf der schmalen Straße Am Teichkamp nur schwer möglich. Wenn dann Tieflader und Lastkran im Einsatz sind, ist an ein Passieren nicht mehr zu denken. Verständlich also, dass sich Anwohner der Straße in Oberhaan förmlich eingesperrt fühlten, als am vorigen Dienstag einen Tag lang ein Fertighaus aufgestellt wurde.

Von der Vollsperrung der Straße wussten die Anwohner nichts. Obwohl das Bauaufsichtsamt den Bauherren aufgegeben hatte, "die von der Sperrung betroffenen Anwohner frühzeitig über die Sperrung zu informieren". Das teilte Helga Frehoff, Straßenverkehrsbehörde der Stadt Haan, in einer Antwort an Rico Mark Rüde und Nina Grünscheidt mit. Beide hatten in einer langen Mail an die Stadtverwaltung, an Ratsfraktionen, Bezirksregierung Düsseldorf, Kreis Mettmann und Presseorgane ihrem und dem Ärger ihrer Nachbarn aus den Häusern Teichkamp 1-14 Luft gemacht.

Info Rot, Gelb oder Grün: Das bedeutet die Ampel Was? Die Ampel zum Bürgermonitor zeigt, in welcher Phase das Problem steckt. Wie? Rot bedeutet, dass noch nichts passiert ist. Gelb steht für Bearbeitung, Grün erscheint, wenn ein Problem gelöst werden konnte. Kontakt Mailen Sie an hilden @rheinische-post.de.

Rico Marc Rüde stellt fest, dass seit Monaten neuer Baugrund an der Straße Am Teichkamp geschaffen werde. Diese Arbeiten verlangten den Nachbarn einigen Langmut ab, geht aus der Mail hervor. "Man kann sich ja erstmal damit anfreunden, dass ständig auf der gesamten Straße Versorgungsleitungen abgeschaltet werden, da ja neue angeschlossen werden müssen. Ich kann auch noch nachvollziehen dass die Baufahrzeuge immer mehr Schäden an der Asphaltdecke anrichten, da ich ja davon ausgehe, dass die Stadt Haan diese nach dem Ende der Bauarbeiten wieder instand setzt, ohne das den Anwohnern zur Last zu legen." "Dass laufend Baufahrzeuge die einzige Zufahrt in die Straße blockieren, das geht gar nicht!" stellt Rüde klar.



"Meine Lebensgefährtin und zig andere Anwohner haben heute Morgen geschlagene anderthalb Stunden zugebracht, vollkommen desinteressierten Arbeitern zuzuschauen und es war letztendlich nur durch den Einsatz der Polizei (...) möglich, dass die Straße kurzzeitig frei gemacht wurde, um dann doch endlich einmal durchzukommen. Während der Arbeiten ist die Straße nicht einmal für Fußgänger passierbar!", schildert Rico Marc Rüde die Verhältnisse. Er fragte sich, wie im Notfall Lösch- und Rettungskräfte passieren könnten, wenn nicht einmal Nachbars Dackel vorbeikomme. "Wenn Vollsperrungen angeordnet werden, erhalten die Feuerwehr und die Polizei immer eine Kopie der Anordnung, damit sie informiert sind," informiert Helga Frehoff über das Prozedere. Und: "Am 9. Mai mittags hat das Tiefbauamt eine Kontrolle durchgeführt. Es war niemand vor Ort und die Straße war frei und sauber", ergänzt Frehoff.

Das war auch gestern Morgen so. Und Michael Mäscher, Architekt der Firma Finke-Baukunst war völlig überrascht von der Kritik aus Haan. Denn der Investor aus dem nordwestfälischen Hopsten hat eigens eine Baustraße für das neue Wohngebiet erstellt. Die Kanalisation und die Versorgungsleitungen sind im Erdreich vergraben worden. Mit dem eigentlichen Bau der 20 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser solle erst im Spätsommer begonnen werden. In der vorigen Woche seien seines Wissens keine Bauarbeiten zur Vorbereitung des Wohnparks gelaufen. Das Fertighaus sei ein privates Bauvorhaben.

WLH-Fraktionschefin Meike Lukat hat die Mail von Rico Marc Rüde zum Anlass genommen, sich an das Technische Dezernat zu wenden. Eine Vollsperrung der Straße müsse mit der örtlichen Feuerwehr abgesprochen und "ein Einsatz von Rettungskräften für die Häuser Am Teichkamp 1-14 möglich sein".

(-dts)